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НовостиСпорт6 марта 2023 12:02

В Саранске состоялось первенство по плаванию в ледяной воде

Традиционные соревнования «моржей» были посвящены сразу нескольким праздникам: 23 февраля, 8 марта и 151-й годовщине создания организации Всероссийского общества спасания на водах
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Организаторами турнира выступило региональное отделение ВОСВОД совместно с Управлением по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск.

Спортсменкам предстояло проплыть 12 с половиной метров, спортсменам – 25. Соревнования проходили в специально прорубленной во льду реки полынье.

Специалисты предупреждают - окунанием в прорубь может заниматься только подготовленный человек, необходимо предварительно, в течение длительного времени, закаляться.