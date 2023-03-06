В Саранске состоялось первенство по плаванию в ледяной воде

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
Организаторами турнира выступило региональное отделение ВОСВОД совместно с Управлением по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск.
Спортсменкам предстояло проплыть 12 с половиной метров, спортсменам – 25. Соревнования проходили в специально прорубленной во льду реки полынье.
Специалисты предупреждают - окунанием в прорубь может заниматься только подготовленный человек, необходимо предварительно, в течение длительного времени, закаляться.