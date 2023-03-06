В Запорожье прибыл очередной гуманитарный груз из Пензенской области

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Как отметил глава региона, во время его визита в подшефный Пологовский район бойцы, восстанавливающие инфраструктуру в зоне СВО, попросили привезти им инструменты. Обещание выполнено: с новым гуманитарным конвоем в Запорожье приехали газонокосилки, отбойные молотки, нивелиры, шуруповерты и многое другое.

- Главное, что наши военнослужащие получили более 300 посылок от родных и близких. Знаю, как бойцы ценят поддержку земляков. Вдали от дома нет ничего важнее этого, - подчеркнул губернатор.