Житель Пензенской области добровольно сдал росгвардейцам найденное им ружье

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

38-летний житель Бессоновского района обратился в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области, чтобы добровольно сдать ружье, найденное им в сарае рядом с домом его покойного деда.

После проверки мужчине за добровольную сдачу оружия будет выплачено вознаграждение в размере около девяти тысяч рублей.

Правоохранители напоминают: если вы незаконно храните дома оружие и боеприпасы, вам грозит ответственность. В случае добровольной сдачи опасных предметов вы освобождаетесь от нее и получаете денежное вознаграждение.