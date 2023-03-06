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НовостиОбщество6 марта 2023 9:59

Житель Пензенской области добровольно сдал росгвардейцам найденное им ружье

Оружие, скорее всего, принадлежало покойному деду мужчины
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

38-летний житель Бессоновского района обратился в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области, чтобы добровольно сдать ружье, найденное им в сарае рядом с домом его покойного деда.

После проверки мужчине за добровольную сдачу оружия будет выплачено вознаграждение в размере около девяти тысяч рублей.

Правоохранители напоминают: если вы незаконно храните дома оружие и боеприпасы, вам грозит ответственность. В случае добровольной сдачи опасных предметов вы освобождаетесь от нее и получаете денежное вознаграждение.