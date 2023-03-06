Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 8:40

В Саранске вынесли приговор водителю, сбившему подростка на самокате

Несовершеннолетний получил серьезные травмы и скончался спустя некоторое время
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Саранске вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.

Как было установлено в ходе расследования, вечером 23 сентября прошлого года мужчина был за рулем служебной «Газели». Водитель двигался по улице Энергетической. В это время мужчина разговаривал по мобильному, поэтому не следил за дорогой.

По этой же полосе на самокате ехал подросток 2010 года рождения. Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего. 14 октября юноша скончался от полученных травм.

По приговору суда водителю назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено два с половиной года садиться за руль.