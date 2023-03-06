В Саранске вынесли приговор водителю, сбившему подростка на самокате

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Саранске вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.

Как было установлено в ходе расследования, вечером 23 сентября прошлого года мужчина был за рулем служебной «Газели». Водитель двигался по улице Энергетической. В это время мужчина разговаривал по мобильному, поэтому не следил за дорогой.

По этой же полосе на самокате ехал подросток 2010 года рождения. Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего. 14 октября юноша скончался от полученных травм.

По приговору суда водителю назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запрещено два с половиной года садиться за руль.