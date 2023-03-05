В Мордовии бывшему госавтоинспектору предъявлено обвинение в должностных преступлениях

Сотрудник регистрационно-экзаменационной группы ММО МВД России «Ковылкинский» по просьбе знакомого внес заведомо ложные сведения о сдаче третьим лицом практического экзамена на право управления транспортными средствами. При этом экзамен он не сдавал и для его прохождения не являлся.

В результате ему, как отмечает пресс-служба регионального СК, незаконно выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «С» и подкатегории «С1».

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего госинспектора регистрационно-экзаменационной группы ММО МВД России «Ковылкинский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что выступавший в качестве посредника знакомый обманным путем, якобы за сдачу экзамена, получил 60 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

Уголовное дело в отношении него по обвинению в мошенничестве направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.