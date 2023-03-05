Росгвардейцы задержали пензенца, избившего соседа за то, что тот громко слушал музыку

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Спокойный сон жителей одной из многоэтажек был нарушен криками, доносившимися из подъезда. Выглянув из квартир, граждане обнаружили, что двое их соседей, 22 и 33 лет, ввязались в драку, и позвонили в полицию.

На место был направлен экипаж Росгвардии, который разнял дебоширов. Выяснилось, что младший участник конфликта слушал громкую музыку в ночное время. Старший пришел сделать ему замечание, но словесная перепалка переросла в драку, в результате которой юноша получил несколько серьезных ударов.

Избивший его мужчина был задержан и передан в руки полиции.