В Колышлее пропал 70-летний мужчина

Ориентировка поискового отряда
Приметы пропавшего Алексея Аверкина опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Алексей Федорович среднего роста, нормального телосложения, у него короткие седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в камуфлированную фуфайку, синюю кофту, черные штаны, черные резиновые сапоги, черную шапку, синие рукавицы.
Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом по телефонам 88007005452 или 112.