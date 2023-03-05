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НовостиПроисшествия5 марта 2023 10:31

В Колышлее пропал 70-летний мужчина

Алексей Федорович ушел из дома 4 марта
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Ориентировка поискового отряда

Ориентировка поискового отряда

Приметы пропавшего Алексея Аверкина опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Алексей Федорович среднего роста, нормального телосложения, у него короткие седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в камуфлированную фуфайку, синюю кофту, черные штаны, черные резиновые сапоги, черную шапку, синие рукавицы.

Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом по телефонам 88007005452 или 112.