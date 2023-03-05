В Пензенской области в рамках усиленного режима проведено профилактическое мероприятие

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Осуществлено 11 проверок мест массового пребывания граждан, 8 торговых центров, посещено 179 домовладений и квартир, на предмет выявления лиц, незаконно пребывающих на территории Пензенской области, а также находящихся в розыске за совершение преступлений, отработано 397 граждан, задокументировано 37 административных правонарушений.

У 23 владельцев оружия были проверены условия сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему. В результате проверочных мероприятий аннулированы разрешительные документы и изъято гладкоствольное ружьё у мужчины 1984 года рождения.

В территориальный отдел полиции Бессоновского района доставлено более 20 граждан для отработки на причастность к ранее совершенным преступлениям, осуществлено 78 проверок автотранспорта.

Организована проверка 50 лиц, состоящих на профилактических учетах в УМВД.

Особое внимание при проведении мероприятия уделялось профилактике и пресечению фактов мошеннических действий, в ходе которых с гражданами проводились профилактические беседы о недопустимости передачи своих личных данных незнакомым лицам, в том числе, при телефонных разговорах. Было вручено более 200 памяток.