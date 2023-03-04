В Пензенской области ударами вазой сожительница нанесла мужчине тяжелые ранения

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Как уточняет пресс-служба регионального СК, в ночь с 28 февраля на 1 марта в селе Грабово женщина употребляла спиртное вместе со своим сожителем и братом.
Ссора между обвиняемой и сожителем произошла, когда она стала отбирать у него спиртное. Ударом по лицу мужчина разбил ей губу. После этого злоумышленница керамической вазой нанесла несколько ударов в область головы потерпевшего.
Вызвать «скорую» обвиняемая и ее брат попросили соседей. Медработники констатировали смерть мужчины.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть, Бессоновским межрайонным следственным отделом регионального СК возбуждено и расследуется уголовное дело.
Женщине предъявлено обвинение. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
По делу назначен ряд судебных экспертиз.