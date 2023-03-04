В пензенском Губернаторском доме открылась выставка, посвященная матерям

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Выставка «Главное слово в каждой судьбе. Образ матери в искусстве» открылась 3 марта. Присутствующих поприветствовал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный:

- Тема материнства является одной из вечных в искусстве. Она издавна вдохновляла художников. В нашу выставку вошли более 50 полотен, изображающих мам и их детей, взросление, счастье, а также и обратную сторону материнства, которое предполагает немало сложностей.

Экспозиция включает также скульптуру, иконы и многое другое.

Открытие выставки посетил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он подчеркнул, что выставка воодушевляет человека, вызывает чувство уважения к матери. После этого экскурсию по экспозиции провела ведущий специалист экспозиционно-выставочного отдела Пензенской картинной галереи Карина Сычина.