ПГУ и «СтанкоМашСтрой» подписали соглашение о сотрудничестве

В частности, были договоры о целевом обучении со студентами первого курса кафедры «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ.

Помимо этого, «СтанкоМашСтрой» будет платить студентам стипендию – 12 тысяч рублей за сдачу сессии на «отлично», семь – на «хорошо», три – на «удовлетворительно».

Практика учащихся будет проходить на производственных площадях, а занятия по профильным дисциплинам - на базовой кафедре «Металлорежущие станки».

После получения диплома выпускники смогут гарантировано трудоустроиться на завод.