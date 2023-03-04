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НовостиОбщество4 марта 2023 10:58

ПГУ и «СтанкоМашСтрой» подписали соглашение о сотрудничестве

Предприятие намерено оказывать всестороннюю поддержку вузу и помогать готовить новые кадры
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В частности, были договоры о целевом обучении со студентами первого курса кафедры «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ.

Помимо этого, «СтанкоМашСтрой» будет платить студентам стипендию – 12 тысяч рублей за сдачу сессии на «отлично», семь – на «хорошо», три – на «удовлетворительно».

Практика учащихся будет проходить на производственных площадях, а занятия по профильным дисциплинам - на базовой кафедре «Металлорежущие станки».

После получения диплома выпускники смогут гарантировано трудоустроиться на завод.