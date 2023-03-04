В Рузаевке сотрудники СК проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека

По данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки.

Как отмечает пресс-служба СК региона, по предварительным данным возгорание в квартире произошло от неосторожного обращения с огнем при курении.

При осмотре места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.