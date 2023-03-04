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НовостиПроисшествия4 марта 2023 8:05

В Рузаевке сотрудники СК проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека

Тело 57-летнего хозяина квартиры обнаружили после ликвидации возгорания в ночь на 2 марта, проживавшая с ним 55-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи
Виктор ВИКТОРОВ

По данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки.

Как отмечает пресс-служба СК региона, по предварительным данным возгорание в квартире произошло от неосторожного обращения с огнем при курении.

При осмотре места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.