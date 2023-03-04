В Пензенской области осужден мужчина, который задушил хозяина дома, приревновавшего его к жене

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Пачелмского района за совершение убийства, отмечает пресс-служба регионального СК.

Как уточняется, все произошло в послеобеденное время 3 сентября 2022 года, когда обвиняемый находился в гостях у своих знакомых и распивал с ними спиртное.

Злоумышленник пояснил, что ссора с хозяином дома произошла из-за того, что потерпевший приревновал его к своей жене. Спустя некоторое время, обвиняемый задушил хозяина дома и покинул место преступления.

Смерть мужчины 1962 года рождения произошла от механической асфиксии от сдавливания шеи (удушения).

Приговором суда жителю Пачелмского района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.