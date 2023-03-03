Пензенская полиция задержала наркокурьера, перевозившего героин в нижнем белье

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали парня рядом с одним из торговых центров в микрорайоне Арбеково. Юноша 1996 года рождения оказался ранее судимым гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

При нем были найдены 115 свертков с неизвестным веществом, которое экспертиза определила как героин. Наркотики были защиты в нижнее белье задержанного. Общий вес запрещенных веществ, найденных при курьере, составил около 200 граммов.

На допросе парень рассказал, что вез наркотики из Московской области для продажи в нашем регионе. Задержанный был заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.