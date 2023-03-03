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НовостиОбщество3 марта 2023 12:05

В Пензе презентовали первый в этом году выпуск журнала «Сура»

В нем опубликованы произведения десяти новых авторов из Москвы, Самары, Воронежа, Горловки, Тамбова, Нижнего Новгорода, Заречного, Пензы и области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В числе дебютантов – поэтесса Лилия Лунева, поэт Алексей Питиков и другие.

Кроме того, в номере опубликованы произведения лауреатов литературной премии «Суры» за прошлый год.

В номинации «Поэзия» были отмечены работы Анатолия Аврутина из Минска, Елены Заславской из Луганска, Ольги Коршуновой из Заречного.

В номинации «Проза» лучшими стали Геннадий Емкин из Сарова, Владислав Попов из Архангельской области, Владимир Бредихин из Пензы.

А в номинации «Литературное краеведение» были отмечены Николай Блохин (Ставрополь), Олег Сиротин (Пенза), Валерий Сухов (Пенза).

Дипломы лауреатом вручил главный редактор «Суры» Борис Шигин.