В Пензе презентовали первый в этом году выпуск журнала «Сура»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В числе дебютантов – поэтесса Лилия Лунева, поэт Алексей Питиков и другие.

Кроме того, в номере опубликованы произведения лауреатов литературной премии «Суры» за прошлый год.

В номинации «Поэзия» были отмечены работы Анатолия Аврутина из Минска, Елены Заславской из Луганска, Ольги Коршуновой из Заречного.

В номинации «Проза» лучшими стали Геннадий Емкин из Сарова, Владислав Попов из Архангельской области, Владимир Бредихин из Пензы.

А в номинации «Литературное краеведение» были отмечены Николай Блохин (Ставрополь), Олег Сиротин (Пенза), Валерий Сухов (Пенза).

Дипломы лауреатом вручил главный редактор «Суры» Борис Шигин.