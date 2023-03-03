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НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:51

Пенсионер из Пензенской области перевел мошеннику больше 400 тысяч рублей

Мужчина надеялся таким образом предотвратить несанкционированные списания со своего счета
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился житель Тамалы 1957 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что кто-то пытается списать деньги с его счета, и посоветовал собеседнику действовать на опережение и самому перевести средства на «безопасный счет».

Пенсионер решил довериться собеседнику и перевел по указанным реквизитам 475 тысяч рублей. Позже он осознал, что его обманули, и решил обратиться в полицию. О таких случаях обмана гражданин до этого знал.

По факту было возбуждено уголовное дело.