В Пензе именем Героя России Владимира Жоги назовут одну из улиц

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, 5 марта исполнится год с момента смерти командира батальона «Спарта» ДНР Владимира Жоги, принявшего командование после гибели легендарного Моторолы. Во время эвакуации мирного населения Волновахи боец получил смертельное ранение.

«Имя Героя должно жить в памяти новых поколений. В честь Владимира Жоги уже названы улицы в Волновахе, Невинномысске, Ростове-на-Дону. Считаю, что его имя должно быть и в Пензе», - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко уже обратился с этим предложением в городскую Думу. Именем героя планируется назвать улицу в микрорайоне Арбеково.

«Уверен, что вы поддерживаете меня в этом решении», - сказал Олег Мельниченко.