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НовостиОбщество2 марта 2023 19:14

В Пензенской области по поручению губернатора введен усиленный режим охраны общественного порядка

Олег Мельниченко назвал трагические события, произошедшие в Брянской области, актом терроризма и ненависти к мирным жителям
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поручил руководителям всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме. Это означает, что в территориальных управлениях МВД, Росгвардии и МЧС будет организован круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на территории области.

Места массовых мероприятий, торговые центры и, особенно, магазины, где продаются оружие и боеприпасы, взяты под особый контроль. Сотрудниками правоохранительных органов будут приняты меры к минимизации перевозки, транспортировки огнестрельного оружия и патронов.