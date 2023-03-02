В Пензенской области по поручению губернатора введен усиленный режим охраны общественного порядка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поручил руководителям всех оперативных служб и подразделений организовать работу ведомств в особом режиме. Это означает, что в территориальных управлениях МВД, Росгвардии и МЧС будет организован круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на территории области.

Места массовых мероприятий, торговые центры и, особенно, магазины, где продаются оружие и боеприпасы, взяты под особый контроль. Сотрудниками правоохранительных органов будут приняты меры к минимизации перевозки, транспортировки огнестрельного оружия и патронов.