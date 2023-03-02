Житель Мокшанского района предстанет перед судом за убийство односельчанина

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, 50-летний обвиняемый и его знакомые распивали спиртное в одном из домов в селе Муратовка. В какой-то момент хозяин дома начал провоцировать мужчина на конфликт, обвиняя его в том, что ранее тот состоял в отношениях с его сожительницей.

В какой-то момент мужчина схватился за штык-нож и им несколько раз ударил соперника в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия. После задержания житель Мокшанского района по решению суда был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.