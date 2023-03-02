Пензенские авторы могут издать свои книги за счет бюджетных средств

При этом книга может быть как краеведческой, так и просто художественной. В заявке на издание необходимо указать данные автора или авторов, творческую биографию, перечень значительных публикаций (если есть), контакты, а также примерную стоимость затрат на издание 500 экземпляров. К заявке прикладывается аннотация книги, а также рецензия на нее от члена Союза писателей России или Союза краеведов России.

Решение выносит Экспертный совет. С 2020 года обязательным условиям публикации также является размещение в книге логотипа «А мы из Пензы!» и слов «Издание осуществляется при поддержке государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области».

Прием заявок на издание книг будет осуществляться с 1 по 25 марта по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 71, Министерство культуры и туризма Пензенской области, отдел культуры и искусства, каб. 22.