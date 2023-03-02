Руководство Согдийской области Таджикистана посетит Сурский край

Рабочая встреча прошла в рамках конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». В приглашении от имени губернатора Олега Мельниченко говорится о том, что Пензенская область заинтересована в развитии сотрудничества.

Глава региона пригласил представителей Таджикистана в гости, чтобы они смогли сами увидеть потенциал Сурского края. Немного об этом рассказал и Николай Симонов.

- Наша задача – помочь представителям бизнеса укрепить взаимодействие, создать наиболее благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества» - подытожил глава кабинета министров Пензенской области.