В Мордовии сотрудники уголовного розыска и УФСБ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Сотрудниками правоохранительных органов изъяты 2 охотничьих гладкоствольных одноствольных ружья и 20 патронов калибра 12*70 мм.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов» ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждено уголовное дело.

Экспертно-криминалистическая группа ОМВД изъятое оружие признала боевым, а патроны пригодными для стрельбы.

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, предварительно установлено, что обнаруженные предметы ранее принадлежали участникам одного из организованных преступных сообществ Мордовии.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.