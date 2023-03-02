Пензенские спортсменки стали призерами первенства ПФО по спортивной гимнастике

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, выступавшая по программе МС Арина Димитрова выиграла три награды: «бронзу» в личном многоборье, «серебро» в упражнении на бревне и еще одну «бронзу» по итогам вольных упражнений.
Арина прошла отбор на первенство России, которое пройдет в мае в Пензе.
Полина Краснова заняла третье место в упражнении на брусьях. Девушка выступала по программе КМС.
Спортсменки боролись за награды первенства под руководством тренера Ольги Матрохиной.