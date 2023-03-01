В Пензенской области на развитие предпринимательской инициативы направят десятки миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Согласно прогнозам, до конца года не менее 209 тысяч жителей региона будут заниматься малым и средним бизнесом. Для их поддержки в области продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, в этом году продолжится поддержка самозанятых граждан.

- Практика социальных контрактов отлично себя показала. Но это только первый этап. Теперь надо помочь самозанятым наладить свое дело и открыть производственную площадку. То есть, наша задача – вырастить из самозанятых пензенцев представителей малого и среднего бизнеса, - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона обратил внимание на электронные площадки, через которые сбывать продукцию во многом удобнее. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области софинансирует затраты на регистрацию и продвижение.

Помимо этого, Фонд поддержки предпринимательства компенсирует часть расходов на оформление необходимых документов для защиты товарного знака, а также регистрационной пошлины. Такая поддержка позволяет начинающим предпринимателям продвигать свои товары и услуги.

На сегодняшний день в Пензенской области зарегистрировано более 32 тысяч самозанятых граждан.