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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:41

В Мордовии школьный автобус наехал на ребенка: мальчик погиб

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, инцидент произошел сегодня примерно в 7:40 утра в деревне Лаушки Краснослободского района.

Автобусом «ПАЗ», принадлежащим районной школе №1, управлял мужчина 1970 года рождения. Мужчина ехал по улице Луговой в сторону остановки, на которое го ждали ученики, как в какой-то момент на дороге оказался мальчик 2019 года рождения. Водитель не успел ничего предпринять и задавил несовершеннолетнего. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.