Промостраница о Едином налоговом счете поможет разобраться во всех вопросах

Федеральная налоговая служба для оперативного информирования налогоплательщиков о введении с 2023 года Единого налогового счета (ЕНС) регулярно обновляет и дополняет промостраницу, размещенную на официальном сайте ФНС России:https://www.nalog.gov.ru.

На промостранице ЕНС можно найти ответы на вопросы:

- кого касается новый порядок;

- где узнать о состоянии ЕНС;

- в чем преимущества ЕНС;

- какие налоги нужно платить на ЕНС;

- куда теперь платить налоги;

- как изменились сроки уплаты;

- как учитываются платежи;

- как вернуть переплату и многие другие.

Единый налоговый счет – это новый порядок учета начислений и платежей по налогам и страховым взносам с 2023 года. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. Установлены единый срок сдачи отчетности – 25 число месяца и единый срок уплаты налогов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 28 число месяца. Для физических лиц срок уплаты не изменился –1 декабря.

Важные изменения произошли и в платежных реквизитах. Теперь все платежи, администрируемые налоговыми органами, отражаются на отдельном казначейском счете, открытом в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Поэтому при осуществлении платежа необходимо обращать внимание, что получателем является Управление Федерального казначейства по Тульской области. За отдельными разъяснениями при возникновении вопросов налогоплательщикам следует обращаться в налоговый орган по месту своего учета.

Обращаем внимание, что на промостранице размещена ссылка на сервис «Часто задаваемые вопросы», в котором можно получить дополнительную актуальную информацию по Единому налоговому счету.