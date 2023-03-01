Подозреваемый в краже ценностей из церкви в Пензенской области задержан в Москве

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, рядом с церковью полицейские обнаружили подозрительные следы, которые вывели их к новым уликам. Экспертами-криминалистами был проведен целый комплекс экспертиз, которые указали на возможного подозреваемого.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления.

Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний уроженец Липецкой области.

Мужчина в начале 2022 года освободился из мест лишения свободы. Полицейские задержали подозреваемого на территории города Москва. Подозреваемый вину свою признал.

По его словам, в Пензенскую область он приехал специально, чтобы совершить кражу из церкви, предварительно собрав всю информацию об объекте преступления. Похищенные ювелирные изделия мужчина продал неизвестным на территории Москвы.

Установлено, что злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение имущественного преступления на территории Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.