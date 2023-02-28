Житель Мордовии, пытавшийся убить нескольких человек гранатой, предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, 9 декабря прошлого года 46-летний житель Мордовии поссорился с тремя незнакомыми людьми на одной из улиц в Саранске. Во время конфликта гражданин достал ручную гранату, выдернул чеку и швырнул ее в сторону соперников.

Один из оппонентов мужчины сумел сориентироваться и пнул гранту в сторону ногой, в результате чего взрыв почти не нанес ему вреда, однако сумел повредить припаркованные рядом машины. Общий ущерб был оценен примерно в 120 тысяч рублей.

Во время допроса обвиняемый пояснил, что гранату нашел еще в 1997 году и все это время хранил дома. Вину мужчина признал частично.

Уголовное дело направлено в суд.