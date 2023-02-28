В пензенском минздраве рассказали о режиме питья воды для здоровья сердца и сосудов

Фото предоставлено рекламодателем

Сердечно-сосудистые заболевания в период пандемии сильно помолодели и перестали быть только лишь возрастной проблемой. В Пензенской области эта группа заболеваний стоит на первом месте среди причин смертности. Как сохранить сердце и сосуды здоровыми? Что делать, чтобы избежать развития патологий, требующих пожизненного употребления лекарств или оперативного вмешательства? Как восстановить систему, если удар по ней уже нанесен?

Ответ на эти сложные вопросы оказался простым. В Пензенской области министерство здравоохранения организовало ряд онлайн-эфиров с ведущими кардиологами и специалистами по профилактике. Начать можно с малого. Всего лишь пересмотрев свой ежедневный пищевой рацион возможно значительно снизить риск развития инсульта, инфаркта и еще целого букета заболеваний.

Представитель минздрава рассказала, как питьевой режим влияет на работу сердца и сосудов. Она рекомендует выпивать не меньше полутора-двух литров качественной воды сутки.

Родителям важно знать, что у детей потребность в воде значительно больше, чем у взрослых. Взрослому достаточно выпивать 2-4% от массы тела, а ребенку – 10-15%.

Соблюдение водного баланса в организме имеет ключевое значение. При этом ряд специалистов уверены, что чистую воду не могут заменить, к примеру, чай или сок. Будет лучше насытить клетки чистой качественной водой.

Как понять, что вы пьете недостаточно жидкости? Часто жажда бывает скрытой, когда организм уже испытывает дефицит, а вы еще этого не почувствовали. В ежедневной суете не следует игнорировать сигналы, которые вам посылает тело, и предотвратить дефицит воды, регулярно восполняя ее баланс в течение дня.

Безусловно, большую роль играет качество воды, которую вы пьете. Родниковая, водопроводная или артезианская? Медики сходятся во мнении, что самой полезной считается артезианская вода из подземных источников. Жителям Пензенской области доступен живой «Ключ здоровья». Это местная вода, которую добывают в Пензенском районе с глубины 180 метров. Ее очищение происходит естественным образом – функцию естественных фильтров выполняют геологические пласты, которые надежно защищают воду от любых загрязнений.

Купить артезианскую воду можно в киосках «Ключ здоровья», которые стоят практически рядом с каждым домом. Доступен и заказ онлайн через сервис "Торнадо".