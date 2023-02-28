В Мордовии несостоявшихся нефтетрейдеров обманули на полтора миллиона рублей

Как выяснилось, в феврале супруги нашли объявление о дополнительном заработке на онлайн-продажах нефти, газа и сырья и оставили две заявки от своего имени. Как отмечает пресс-служба МВД РМ, связавшийся с ними брокер пообещал сопровождение сделок и высокий заработок.

По его рекомендациям для участия в торгах на указанной платформе в качестве страховки супруги внесли денежные средства: 1,5 млн перечислил на неизвестный счет мужчина, 99 тысяч рублей - его жена.

Через нескольких дней связь с менеджером прервалась, а потерпевшие были вынуждены обратиться в полицию.

МВД по Республике Мордовия напоминает: услуги по управлению инвестициями в настоящее время предлагают многочисленные организации. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.