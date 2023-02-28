Пензенские атлеты отличились на Всероссийском турнире по всестилевому каратэ

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В соревнованиях в Одинцово с 22 по 26 февраля приняли участие более тысячи спортсменов из 37 регионов России

Для многих спортсменов и тренеров эти старты – проба сил атлетов перед первенством и Кубком России.

В составе сборной Пензенской области выступили воспитанники СШОР «Витязь» города Пенза. Атлеты завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Ларионов Евгений и Зимина Полина стали победителями среди юниоров 16-17 лет в дисциплине кумитэ (поединки). Кроме того, Евгений стал третьим в дисциплине дзю-кумитэ Рафаэль Абузяров выиграл «золото» в старшей возрастной группе среди юниоров 18-20 лет. Сергей Малышев завоевал «серебро» в абсолютной весовой категории.

Валерия Пилипенко выиграла две серебряные награды среди женщин в весовой категории до 70 кг и в командных соревнованиях. Тренер спортсменов – Александр Бурментьев.

Впереди у спортсменов Пензенской области участие во Всероссийских соревнованиях в Чебоксарах и чемпионат ПФО в Саратове. После этих стартов будет определен окончательный состав сборной области для участия в первенстве России, которое пройдет в начале апреля, и Кубке России, который запланирован в мае 2023 года.