Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья27 февраля 2023 14:49

На набережной Саранска установили аппарат с безопасным кормом для птиц

Теперь прохожие могут угостить пернатых, не опасаясь за их здоровье
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Подкармливать уток или голубей любят многие. Однако не все знают, что угощать птиц хлебом не стоит: попав в их желудок, он начинает бродить и способствует развитию грибков плесени. Это не убьет пернатого, но со временем ослабит его.

В Саранске специально для любителей прикармливать птиц установили аппарат с безвредным кормом.

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

- Мы проконсультировались со специалистами перед его созданием, - отметил директор группы компаний «Носорог» Руслан Аюпов, который и установил аппарат. – Наш корм точно не навредит птицам.

Аппарат находится на набережной реки Саранки рядом с Краеведческим музеем.