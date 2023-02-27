Гимнасты Пензенской области выиграли 13 медалей первенства ПФО

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

По итогам представители Пензенской области выиграли 13 медалей. Из них 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Спортсмены СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой завоевали 9 медалей.

По программе мастера спорта Максим Шилкин выиграл золотую медаль на параллельных брусьях и занял третье место в упражнениях на кольцах.

Успешно гимнасты выступили по программе 1 разряда. Егор Пономарев занял второе место в личном многоборье, стал лучшим по итогам выступления на параллельных брусьях, выиграл «серебро» в опорном прыжке и на перекладине. Арсений Воронков выиграл 2 медали: «серебро» по итогам выступления на параллельных брусьях и «бронзу» в опорном прыжке. Ярослав Васильков стал вторым по итогам вольных упражнений. Тренеры спортсменов – Юрий Миронов, Алексей Мамонов, Евгений Искоркин.

Гимнаст из Кузнецка Кирилл Майоров выиграл «серебро» в опорном прыжке и «бронзу» на перекладине. Кирилл выступал по программе МС. Тренер – Анатолий Старостин. Пензенскую область на соревнованиях представлял также спортсмен ДНР Руслан Хрусталев. По программе КМС Руслан стал вторым в упражнениях на кольцах и третьим – на параллельных брусьях. Тренер атлета – Вадим Хрусталев.