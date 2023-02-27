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НовостиЗвезды27 февраля 2023 13:02

Критик из Москвы оценит спектакли театров Мордовии

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся мастер-классы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

С 2 по 5 марта в Мордовском национальном драматическом театре пройдет «Театральная сессия», гостьей которой станет театральный критик, преподаватель ГИТИСа Екатерина Морозова. Она вместе со зрителями посмотрит пять спектаклей местных театров и потом даст им профессиональную оценку.

Как отметила директор Мордовского государственного национального драматического театра Светлана Дорогайкина, мероприятие организовано для того, чтобы артисты смогли понять, над чем им еще стоит поработать.

Кроме того, для участников «Театральной сессии» организуют мастер-классы по мастерству и технике речи.

Программа мероприятия

Программа мероприятия