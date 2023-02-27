Из-за перепада температур улицы Пензы превратились в каток

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Глава города Александр Басенко поручил обеспечить безопасность населения, уделив особое внимание территориям школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений.

Также градоначальник отметил, что в Пензе нужно своевременно убирать снег, сбивать сосульки с крыш и обрабатывать пешеходные зоны, и обратил внимание на плохое состояние зон рядом с торговыми центрами и другими объектами бизнеса.

Контроль за вывозом снега возложен на Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства города. Уборкой улиц занимается МБУ «Пензавтодор».