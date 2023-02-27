Пензенский снайпер поблагодарил Ольгу Чистякову за спецоборудование от Союза женщин России

Фото предоставлено героем публикации

Пензенское региональное отделение «Союза женщин России» продолжает оказывать помощь бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции в Южном военном округе. О том, что необходимо 21-летнему снайперу из Пензы, уехавшему в зону СВО в числе первых, Ольга Чистякова узнала от родственников:

«К нам обратилась бабушка, которая воспитывала парня одна», - рассказала лидер пензенского отделения «Союза женщин России», депутат Законодательного собрания.

Родители пензенского бойца рано ушли из жизни, а бабушка сделала все, чтобы внук вырос достойным человеком. Школу он закончил с отличием, затем была служба в армии. Вернувшись, он встретил свою вторую половину, женился. Совсем недавно, пару месяцев назад, у пензенского героя родилась дочь.

«Чтобы нашему снайперу было легче выполнять боевые задачи, мы по договоренности с частью закупили для него специальное оборудование, которое уже доставлено в зону СВО. В ответ он направил нам фотографию в боевой амуниции и поблагодарил за ценный подарок», - сказала Ольга Чистякова.

Пензенский «Союз женщин России» организовывает доставку гуманитарных грузов с самого начала военной спецоперации. Бойцам передают продукты питания, теплые вещи, предметы, необходимые в быту и многое другое. Один из последних гуманитарных караванов Ольга Чистякова сопровождала лично, посетив новые российские регионы и организовав там женсоветы.