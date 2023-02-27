Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:05

В Пензе заключена под стражу супружеская пара, распространявшая наркотики на семейном подряде

При оборудовании закладок с наркотическим средством женщина 1986 года рождения и мужчина 1979 года рождения из города Заречного были задержаны
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

При личном досмотре у мужчины было изъято 19 свёртков с наркотическим средством героином, а при осмотре гаджетов данных граждан было установлено, что они успели сделать 11 закладок с наркотическими средствами. Все тайники полицейскими были обнаружены, а наркотические средства из них изъяты.

По информации пресс-службы УМВД РФ региона, полицейские установили, что наркотики злоумышленники забирали бесконтактным путём на территории одного из районов Пензы. Роли у подозреваемых были расписаны - мужчина оборудовал тайники, а женщина фотографировала и отправляла координаты.

В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.