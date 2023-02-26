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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 13:40

СУ СК по РМ опубликовало фото с места аварии с четырьмя погибшими в Атюрьевском районе

ДТП произошло накануне в половине восьмого вечера
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Как мы уже сообщали ранее, на 52-м километре трасы М-5 столкнулись автомобили «Киа» и «Фольксваген», после чего вторая машина загорелась.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» и двое его пассажиров (в том числе, и ребенок 2021 года рождения) погибли на месте. Водитель и три несовершеннолетних пассажира «Киа» были госпитализированы с травмами. Спустя некоторое время один из пострадавших – 13-летний подросток – также скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.