СУ СК по РМ опубликовало фото с места аварии с четырьмя погибшими в Атюрьевском районе

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Как мы уже сообщали ранее, на 52-м километре трасы М-5 столкнулись автомобили «Киа» и «Фольксваген», после чего вторая машина загорелась.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» и двое его пассажиров (в том числе, и ребенок 2021 года рождения) погибли на месте. Водитель и три несовершеннолетних пассажира «Киа» были госпитализированы с травмами. Спустя некоторое время один из пострадавших – 13-летний подросток – также скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.