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НовостиСпорт26 февраля 2023 13:20

Ледовый каток «Хрустальный» откроют в Пензе 28 февраля

Церемонию посетит первый президент фигурного катания на коньках региона Марина Цыганкова
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Новый ледовый каток, построенный в микрорайоне Арбеково по нацпроекту «Демография» будет открыт в День зимних видов спорта.

Спортивный объект станет тренировочной площадкой для спортсменов, занимающихся шорт-треком и фигурным катанием. В стенах катка откроется школа зимних видов спорта.

В здании нового спортивного сооружения расположена ледовая арена, установлены трибуны на 300 мест, созданы раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки. Общая площадь ледового комплекса – 4900 м2.