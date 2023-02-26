Ледовый каток «Хрустальный» откроют в Пензе 28 февраля

Новый ледовый каток, построенный в микрорайоне Арбеково по нацпроекту «Демография» будет открыт в День зимних видов спорта.

Спортивный объект станет тренировочной площадкой для спортсменов, занимающихся шорт-треком и фигурным катанием. В стенах катка откроется школа зимних видов спорта.

В здании нового спортивного сооружения расположена ледовая арена, установлены трибуны на 300 мест, созданы раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки. Общая площадь ледового комплекса – 4900 м2.