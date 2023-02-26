В Пензе с экспонатами литературного музея можно будет ознакомиться онлайн в формате 3D

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Благодаря этому, скоро посетители музея смогут погрузиться в мир искусства в формате дополненной реальности, используя мобильное приложение Artefact.

По информации пресс-службы регионального министерства культуры и туризма, уже сейчас музей готов познакомить гостей с экспонатами различных культурно-исторических эпох, стилей и направлений, которые отражают богатую историю региона, а также связь известных литераторов с Пензой.

Представлены мемориальные предметы из коллекции фарфора, тематический комплекс бытовой мебели XIX столетия, уникальной по своему стилистическому решению, книги пензенских писателей, иллюстрирующие яркие «страницы» из жизни малой родины. Экспонаты ярко отражают эпоху и культуру дворянских «дворцов» и усадеб, создают уютную атмосферу литературных салонов пушкинской эпохи.

Теперь можно будет познакомиться с историей экспоната самостоятельно - «Артефакт» расскажет много интересных фактов, покажет детали музейных предметов, процесс реставрации картин и их предыдущие версии.

Став победителем национального проекта «Культура», Литературный музей предоставит возможность ознакомиться с экспонатами в 3D-формате.

Работа по созданию мультимедийных гидов будет проводиться совместно с сотрудниками редакции «Артефакт».

Проект реализован в рамках постоянной экспозиции «Пензенская земля – русской литературе».