Прокуратура Мордовии проводит проверку смертельного ДТП у села Атюрьево вечером 25 февраля

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, водитель и пассажиры другого автомобиля госпитализированы в Торбеевскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

По факту ДТП Прокуратура Мордовия организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Предварительно установлено, что авария произошла около 20 часов 25 февраля в 200 м от автозаправочной станции села Атюрьево.

В результате лобового столкновения одна автомашина загорелась и полностью уничтожена огнём, все находившиеся в ней погибли на месте. Водитель и пассажиры другого автомобиля госпитализированы в Торбеевскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Атюрьевского района Иван Егоров.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Принятие процессуального решения по факту ДТП находится на личном контроле прокурора республики.