В Саранске продолжаются поиски местного жителя, пропавшего в 2015 году

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Сергей Голубков 1973 года рождения ушел из дома 22 апреля. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост средний, худощавый, глаза карие, волосы темные. В день пропажи был одет в черную вязаную шапку, черную куртку, синие джинсы, черные туфли. Мужчина является инвалидом II группы по состоянию своего здоровья, может представляться другим именем.

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.