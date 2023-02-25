В Пензе получить услуги в электронном виде стало еще проще

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, сектор рассчитан на два рабочих места, оснащенных сканирующими и печатающими устройствами, а также компьютерной техникой, позволяющей воспользоваться основными государственными интернет - ресурсами.

Консультационную поддержку в секторе осуществляют специалисты МФЦ, которые обучают заявителей самостоятельной работе на портале госуслуг, помогают создать и подтвердить учетную запись, подсказывают, как самостоятельно войти в личные кабинеты сайтов госучреждений.

Также здесь можно отсканировать необходимые для оформления услуги документы или распечатать готовый результат.

Услуги в секторе предоставляются бесплатно, за исключением случаев оплаты госпошлины. Обратиться могут граждане вне зависимости от места прописки и без предварительной записи.

СПРАВКА «КП»

Секторы пользовательского сопровождения располагаются также в офисах ГАУ «МФЦ» по адресам: г. Пенза, ул. Шмидта, 4 и проспект Строителей, 90.

Услуги в секторах пользовательского сопровождения предоставляются по режиму работы офисов: понедельник – пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 14:00, воскресенье - выходной.