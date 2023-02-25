В Пензе задержан 32-летний житель Московской области, похищавший детские игрушки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С заявлением о краже в полицию обратилась директор магазина по продаже детских товаров: неустановленное лицо из торгового зала похитило игрушки на сумму более 9 тысяч рублей. Недостача товара была выявлена в ходе инвентаризации.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения в торговом зале.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Московской области 1991 года рождения. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

По словам задержанного в Пензу он приехал на рейсовом автобусе, а для проживания снял квартиру. Затем мужчина отправился в торговый центр, где находится магазин детских товаров. Злоумышленник знал, какие игрушки пользуются популярностью, поэтому товар выбирал известного бренда. Похищенные товары злоумышленник продал неизвестным в Пензе.

По данному факту в отделе дознания УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Кроме этого, установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления из торгового центра, расположенного на территории Ленинского района города.