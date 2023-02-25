В Мордовии осуждена 33-летняя мошенница из Кирова

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОП №1 УМВД России по го Саранск была установлена причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей еще нескольких регионов России, в том числе, Москвы, Пензенской области и Республики Татарстан, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.

Ранее женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления.

С учетом наказания за ранее совершенные преступления приговором суда фигурантка осуждена на 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.