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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 10:33

В Пензенской области судмедэксперты выясняют причины гибели мужчины на пожаре

Его обнаружили около 17 часов 23 февраля после ликвидации открытого пламени в доме по улице Крючовка села Мичкасские Выселки
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на теле погибшего не обнаружено.

По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи.

По имеющейся информации, мужчина проживал один.

В настоящее время Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.