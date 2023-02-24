В Пензенской области судмедэксперты выясняют причины гибели мужчины на пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на теле погибшего не обнаружено.

По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи.

По имеющейся информации, мужчина проживал один.

В настоящее время Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.