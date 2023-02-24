В Мордовии полеты БПЛА весом более 150 граммов жестко регламентированы

В ходе брифинга в пресс-центре МВД по Республике Мордовия он рассказал, что использование воздушного пространства посредством запуска беспилотных летательных аппаратов весом более 150 граммов строго регламентировано законодательством РФ, которое требует от внешнего пилота заблаговременного проведения определенных регистрационных и согласовательных мероприятий.

По информации пресс-службы МВД РМ, за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (для граждан - штраф до 50 тысяч рублей). В текущем году было выявлено три факта несанкционированного запуска беспилотников.

Виталий Хапиков напомнил собравшимся, что 10 ноября прошлого года вступил в силу Указ Главы Республики Мордовия № 314-УГ который запрещает использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Мордовия, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами госвласти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями – по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

Также в ходе брифинга Виталий Хапиков призвал всех быть бдительными в предстоящие праздничные и выходные дни гражданам при посещении мероприятий:

При обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщать о находке в полицию;

не использовать вблизи мобильные телефоны и средства радиосвязи;

Также начальник Управления организации охраны общественного порядка напомнил о действии Федерального Закона №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Он отметил, что проведение публичных мероприятий носит строго согласовательный характер.

За невыполнение гражданами или юридическими лицами требований данного федерального закона предусмотрена административная ответственность.