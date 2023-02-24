В Пензе состоялась акция «Доноры на защите Отечества»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Акция «Доноры на защите Отечества» проводится в областном клиническом центре крови ежегодно накануне 23 февраля.

- Медицина активно развивается, но полноценной замены человеческой крови пока создать не удалось, - отметила главный врач учреждения Татьяна Крылова. - Поэтому доноры – это настоящие защитники Отечества, стоящие на страже здоровья своих земляков.

В акции приняли участие более 70 человек. Заготовлено около 40 литров цельной донорской крови. Все доноры, принявшие участие в акции, получили подарки.