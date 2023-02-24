Безработный житель Мордовии осужден за изготовление патронов и хранение пороха

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, 45-летний житель деревни Агеево хранил у себя дома банку с порохом массой 240 граммов. По словам мужчины, взрывчатое вещество он нашел несколько лет назад и решил оставить себе, несмотря на то, что знал о незаконности его хранения. Помимо этого, мужчина также изготовил 12 патронов.

Также в ноябре прошлого года в отношении мужчины был составлен протокол по факту незаконного хранения двух ружей и больше 100 патронов.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 7 000 рублей.