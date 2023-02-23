Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем защитника Отечества

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воины Российской Армии и Военно-Морского флота!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Нашему народу на протяжении всей истории приходится отстаивать свою свободу и независимость. Искреннее чувство патриотизма неразрывно связано с уважением к ратной истории, с преклонением перед мужеством предков.

Доблестные защитники Отчизны всегда грудью вставали за родную землю. Навсегда сохранится в памяти бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны, их любовь и преданность великой Родине.

Заветам дедов и отцов верны наследники их немеркнущей славы - молодые воины Вооруженных Сил России.

Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток напряженности. Мы снова убеждаемся: только мощные Вооруженные Силы способны сдерживать угрозы и преодолевать вызовы, очистить территорию Украины от неонацистов. Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности, принесем желанный мир на эту многострадальную землю.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!